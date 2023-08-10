Творческие школы для молодёжи появятся в Псковской области

14:07, 10 августа 2023, ПАИ

Несколько творческих школ появится в образовательных учреждениях Псковской области. Об этом рассказала врио начальника управления общественных проектов и молодёжной политики правительства региона Кристина Лунёва на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Для активной молодёжи Псковской области будут организованы школа молодых предпринимателей и школа молодого политика.

«Там ребята познакомятся с основными направлениями предпринимательской деятельности, узнают о мерах поддержки молодых предпринимателей. Также мы основательно подходим к образовательной программе школы молодого политика, потому что сама она направлена на воспитание у молодёжи гражданского самосознания, развития активной гражданской жизненной позиции», – подчеркнула она.

Кроме того, гостья медиацентра добавила, что совместно с комитетом по культуре Псковской области впервые будет организована серия творческих школ: школа художников, школа вокала и школа граффитистов.

«Все желающие молодые творцы смогут себя попробовать в этих направлениях. Реализуя такие мероприятия с опытными специалистами, мы видим своей целью развитие навыков молодых ребят. Мы хотим раскрыть их потенциал, а потом презентовать их таланты на межрегиональном и всероссийском уровне», – отметила Кристина Лунёва.