Творческие школы для молодёжи появятся в Псковской области
Несколько творческих школ появится в образовательных учреждениях Псковской области. Об этом рассказала врио начальника управления общественных проектов и молодёжной политики правительства региона Кристина Лунёва на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
Для активной молодёжи Псковской области будут организованы школа молодых предпринимателей и школа молодого политика.
«Там ребята познакомятся с основными направлениями предпринимательской деятельности, узнают о мерах поддержки молодых предпринимателей. Также мы основательно подходим к образовательной программе школы молодого политика, потому что сама она направлена на воспитание у молодёжи гражданского самосознания, развития активной гражданской жизненной позиции», – подчеркнула она.
Кроме того, гостья медиацентра добавила, что совместно с комитетом по культуре Псковской области впервые будет организована серия творческих школ: школа художников, школа вокала и школа граффитистов.
«Все желающие молодые творцы смогут себя попробовать в этих направлениях. Реализуя такие мероприятия с опытными специалистами, мы видим своей целью развитие навыков молодых ребят. Мы хотим раскрыть их потенциал, а потом презентовать их таланты на межрегиональном и всероссийском уровне», – отметила Кристина Лунёва.
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