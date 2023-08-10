«Экопром» ищет сотрудников для работы в Печорах
Псковский филиал ООО «Экопром» в связи с расширением штата ищет сотрудников на должности оператора ТКО и водителя категории С в Печорах, сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».
Оформление по трудовому кодексу РФ, соцпакет, график работы: 2/2, восьмичасовой рабочий день.
Заработная плата оператора до вычета налогов составляет 30 000 рублей. Заработная плата водителя – 60 000 рублей.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 8-911-350-26-15.
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