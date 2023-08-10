«Экопром» ищет сотрудников для работы в Печорах

16:57, 10 августа 2023, ПАИ

Псковский филиал ООО «Экопром» в связи с расширением штата ищет сотрудников на должности оператора ТКО и водителя категории С в Печорах, сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Оформление по трудовому кодексу РФ, соцпакет, график работы: 2/2, восьмичасовой рабочий день.

Заработная плата оператора до вычета налогов составляет 30 000 рублей. Заработная плата водителя – 60 000 рублей.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 8-911-350-26-15.