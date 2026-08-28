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Общество

Новый врач УЗИ приступила к работе в Псковской областной инфекционной больнице

В Псковской областной инфекционной клинической больнице приступила к работе врач ультразвуковой диагностики Анастасия Коротыш, сообщили ПАИ в учреждении. Специалист имеет 16-летний стаж в медицине и ранее работала хирургом и врачом УЗД в учреждениях Беларуси и Псковской области.

Фото: Псковская областная инфекционная больница

Анастасия Коротыш родилась в Республике Беларусь. Девять лет назад она вместе с семьёй переехала в Россию. В 2010 году окончила Белорусский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» с субординатурой по хирургии, а в 2013 году – клиническую ординатуру по направлению «Хирургия» в том же вузе.

В 2022 году специалист прошла профессиональную переподготовку по специальности «ультразвуковая диагностика».

Профессиональный путь Анастасия Коротыш начала в 2010 году в Ганцевичской центральной районной больнице Брестской области, где работала врачом-хирургом. С 2015 года занимала должность врача-хирурга в отделении экстренной хирургии Барановичской городской больницы.

В 2017 году специалист продолжила работу в Псковской области – врачом-хирургом Стругокрасненской центральной районной больницы. С 2022 года работала врачом ультразвуковой диагностики в Пушкиногорской межрайонной больнице.

С недавнего времени Анастасия Коротыш работает врачом ультразвуковой диагностики в Псковской областной инфекционной клинической больнице.

Выбор профессии врача, по словам специалиста, определился ещё в юности.

«В юности я твёрдо решила стать хирургом после того, как увидела сверстника в инвалидной коляске, и поняла, что только операция может ему помочь. В ординатуре я впервые взяла в руки ультразвуковой датчик. Когда встал вопрос о смене специальности, выбор пал на УЗИ: опыт уже был, и эта работа мне всегда нравилась», – рассказала Анастасия Коротыш.

Своим жизненным девизом врач считает латинское выражение «Debes ergo potes!» – «Должен – значит можешь!». По словам специалиста, этот принцип помогает ей справляться с трудными ситуациями.

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