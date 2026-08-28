Фестиваль «Время открытий» пройдёт в Пскове 1 сентября

08:35, 28 августа 2026, ПАИ

Первый день осени школьникам и студентам Пскова предлагают провести активно и с пользой. 1 сентября в Финском парке состоится фестиваль «Время открытий», сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.

На мероприятие приглашают учащихся 9–11-х классов, студентов колледжей и вузов. Фестиваль будет проходить с 15:00 до 21:30.

Для гостей подготовят пять тематических пространств. На главной сцене пройдут концерты, а на площадке с лекциями и встречами участники смогут пообщаться со спикерами в неформальной обстановке. Также будет работать выставка образовательных учреждений и молодежных организаций. Для любителей активного отдыха организуют лазертаг, лучный тир и спортивные активности. Организаторы обещают и другие развлечения.

Вход на фестиваль свободный.

Мероприятие организуют АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» и Псковский государственный университет при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области.

Фестиваль проводится в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» Росмолодежи и национального проекта «Молодёжь и дети».