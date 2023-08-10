Порядка 60 детей выступят на концерте в Пскове в честь 550-летия печорской обители

16:32, 10 августа 2023, ПАИ

Порядка 60 детей из различных коллективов выступят на концерте в честь 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Мероприятие состоится в Зелёном театре Пскова в 17:00 13 августа. Об этом сообщила режиссёр и соведущая концерта Алина Виардо на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Монастырь – это центр притяжения для многих людей не только из нашей области, но и других уголков страны и мира. Много людей благодарны обители и хотят через творчество выразить свою любовь и поздравить монастырь. В лице Родиона Газманова мы видим одного из таких людей. Он бывал в монастыре и положительно отзывался об этом месте», – отметила Алина Виардо.

Она добавила, что Родион Газманов также выступит с детскими сводными коллективами. «Родион, как профессионал своего дела, взаимодействует с детьми, и всё это проходит в творческой атмосфере. Я думаю, что он станет бриллиантом нашего концерта», – отметила гостья медиацентра.

Помимо этого, перед гостями предстанут солисты из Пскова: солистка ансамбля русской музыки «Псков» Елена Федина, участница шоу «Голос» Алина Виардо, детский хор «Аврора», руководитель воскресной школы подворья Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Пскове Анастасия Садовник.

Ещё на сцене выступят учащиеся воскресной школы Псково-Печерского монастыря под живой аккомпанемент, клуб «Феникс» и группа «Четыре угла».

«Надеюсь, для многих эти дети станут открытием», – заключила Алина Виардо.