Субботник по уборке берега реки Сороти прошёл в Пушкиногорском районе

16:24, 10 августа 2023, ПАИ

Субботник по уборке берега реки Сороти в рамках акции «Чистые берега» состоялся в Пушкиногорском районе вчера, 9 августа. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».



Фото: районная газета "Пушкинский край"



Фото: районная газета "Пушкинский край"



Фото: районная газета "Пушкинский край"





В субботнике приняли участие сотрудники администрации Пушкиногорского района, администрации городского поселения «Пушкиногорье» и молодёжного центра района.

«Совместный труд объединяет, а видимый результат – чистые берега водоёмов – приятно радует глаз жителей и гостей Пушкиногорья», – подчеркнула заместитель главы Пушкиногорского района Ирина Серова.

Напомним, экологическая акция «Чистые берега» проводится по всей стране и направлена на поддержание чистоты и порядка на берегах рек и озёр, а также на формирование у жителей бережного отношения к окружающей среде.