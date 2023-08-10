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Общество

Субботник по уборке берега реки Сороти прошёл в Пушкиногорском районе

Субботник по уборке берега реки Сороти в рамках акции «Чистые берега» состоялся в Пушкиногорском районе вчера, 9 августа. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

  • Субботник по уборке берега реки Сороти прошел в Пушкиногорском районе
    Фото: районная газета "Пушкинский край"
  • Субботник по уборке берега реки Сороти прошел в Пушкиногорском районе
    Фото: районная газета "Пушкинский край"
  • Субботник по уборке берега реки Сороти прошел в Пушкиногорском районе
    Фото: районная газета "Пушкинский край"

В субботнике приняли участие сотрудники администрации Пушкиногорского района, администрации городского поселения «Пушкиногорье» и молодёжного центра района.

«Совместный труд объединяет, а видимый результат – чистые берега водоёмов – приятно радует глаз жителей и гостей Пушкиногорья», – подчеркнула заместитель главы Пушкиногорского района Ирина Серова.

Напомним, экологическая акция «Чистые берега» проводится по всей стране и направлена на поддержание чистоты и порядка на берегах рек и озёр, а также на формирование у жителей бережного отношения к окружающей среде.

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