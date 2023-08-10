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Игорь Шатурный проконтролировал ход работ на участке дороги Изборск – Палкино – Остров

Ход дорожных работ на участке автодороги Изборск – Палкино – Остров проконтролировал заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный сегодня, 10 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

В рабочей поездке также приняли участие председатель регионального комитета по дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

Ремонт дороги проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Согласно контракту, до 14 августа ремонтные работы должны быть выполнены, однако подрядчик доложил о смещении сроков сдачи объекта до конца августа текущего года. Это связано с тем, что состав асфальтобетонной смеси для верхнего слоя асфальта проходит повторную проверку на соответствие требованиям ГОСТ.

Первый этап контракта на выполнение дорожных работ подразумевает строительство пяти километров дороги, второй этап, то есть ещё пять километров дорожного полотна, подрядная организация отремонтирует в следующем году.

На сегодняшний момент завершены работы по фрезерованию покрытия, переустройству водопропускных труб, восстановлению кромок из щебня и устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Отметим, обновлением трассы занимается ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта – около 200 млн рублей.

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