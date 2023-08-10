Лучшие археологические находки за год покажут в Пскове 15 августа

17:18, 10 августа 2023, ПАИ

Презентация археологических находок из раскопов текущего года состоится в выставочном зале археологического центра Псковской области 15 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Экспозиционное помещение расположено по улице Герцена, 1/1. На выставке будут представлены находки, найденные в раскопах на территории Пскова и Псковской области. В их числе архитектурно-археологические шурфы у церкви Михаила и Гавриила Архангелов по улице Советская в Пскове. Археологические работы здесь проводились в рамках разработки проекта реставрации церкви и были получены результаты по характеристикам культурного слоя в этой древнейшей части псковского посада. Коллекция индивидуальных находок – около 50 единиц, датируемых XIV–XVIII веками.

Более 300 находок XIX – XIV веков извлечено в ходе проведения археологических раскопок на улице Плехановский посад в Пскове. Участок исследований расположен недалеко от Введенского монастыря, сведений о котором немного. Работы на участке не завершены. На выставке будут показаны предметы личного благочестия, и предметы, характеризующие быт окологородского поселения в разные периоды его существования.

«Если говорить о раскопках, расположенных на территории области, то речь, например, идет об археологических исследованиях в центре Печор, которые проводились в местах установки колодцев водопровода и канализации. В раскопах-шурфах изучены различные следы, связанные с благоустройством и планировкой Соборной площади на период XVI – XIX веков. На этом участке специалистами раскрыты деревянные мостовые, следы ограды монастырского сада, зафиксированы остатки лавки или мастерской, по изготовлению предметов из цветного металла. В целом найдено около 250 находок. Среди них большое количество монет, в том числе и редкие, например, монеты-пуло, чеканенные в Твери, Новгороде и Пскове», – отметили в пресс-службе правительства.

На выставке презентуют и результат первых археологических раскопок в Острове на территории посада. Раскоп проводился по трассе газопровода к монументу «Вечный огонь». В ходе раскопок изучен культурный слой, датируемый XVII–XVIII веков, собрана коллекция находок, датируемая этим же периодом.

Начиная с 2016 года, уже восьмой полевой сезон идут археологические раскопки на поселении Горожане в Новосольническом районе. Последние пять лет экспедиция проходит в формате летней полевой археологической школы. Проект поддерживается фондом «История Отечества» Российского исторического общества. В работе летней школы в этом году принимали участие 50 волонтеров из девяти субъектов РФ, а также Сербии. Работы проводились на двух раскопах, начатых в 2020 и 2022 годах. На одном из них зафиксированы следы металлургического производства – собрано почти 350 кг металлических шлаков. На другом раскопе велось исследование мысовой части поселения. Главным открытием сезона стало обнаружение некрополя поселения 10-го века. Найдено свыше 300 находок, среди которых стеклянные и каменные бусы и бисер, женские украшения, элементы мужского костюма, бытовые предметы. Впервые на памятнике обнаружен фрагмент амфоры.

