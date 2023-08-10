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Всероссийский спортивный марафон «Сила России» завершился в Пскове

Тренировка по боксу в рамках закрытия Всероссийского спортивного марафона «Сила России» в поддержку десантников 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, воздушно-десантных войск и бойцов, выполняющих воинский долг в зоне СВО, прошла в парке Строителей в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Перед началом тренировки состоялась церемония открытия. Участников спортивного марафона поприветствовал координатор спортивного марафона «Сила России» в Псковской области, депутат областного Собрания Игорь Дитрих. «Вы пришли сюда сегодня потренироваться. Я думаю, что такая акция пройдёт и в следующем году, потому что видна поддержка каждого из вас», – сказал он. Также Игорь Дитрих отметил, что на предыдущих тренировках он был только организатором, а сегодня хочет попробовать силы в рядах участников.

Затем к присутствующим обратилась председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва. «Вы сила, надежда и гордость России. Здоровья всем вам и успехов! Так держать!» – сказала она.

Помощник командира 76-й дивизии ВДВ по спорту Евгений Юринов, в свою очередь, пожелал всем присутствующим хорошей нагрузки и отличного настроения.

Вести тренировку начал президент Федерации бокса Псковской области Артур Акавов. Участники разошлись по площадке, а Артур Акавов показывал упражнения для разминки всех групп мышц. Затем президент федерации продемонстрировал спортсменам несколько боксёрских приёмов, которые помогут ребятам в бою, а также рассказал о тонкостях атаки и защиты.

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