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Общество

Участники музейного интенсива выступят на вечёрке в Пскове

В субботу, 12 августа, с 15:00 до 17:00 во Дворе Постникова пройдёт «Вечёрка накануне Спасов». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея заповедника.

Фото пресс-службы музея-заповедника

В этом году помимо музейных площадок и традиционных гуляний свои умения продемонстрируют участники музейного интенсива по этнохореографии «Дробный июль».

«Интенсив проходил с 11 июля по 4 августа, его участники на практике познакомились с различными видами плясовых движений, узнали, что такое дроби – особый вид движений, выполняемых сильными, чёткими, короткими и частыми ударами ног об пол, а также научились выстраивать плясовые комбинации под традиционные псковские наигрыши в живом звучании», – поделилась специалист детского музейного центра Псковского музея-заповедника Евгения Кривенко.

Выступление дополнит разнообразные народные гулянья, которые развернутся на территории комплекса, а музейный площадки расскажут гостям о православных и народных традициях встречи августовских праздников.

Гости мероприятия посетят выставку «Лики прошлого. Возвращение», узнают секреты приготовления чая из травяных сборов, познакомятся с деятельностью пчеловодов, примут участие в интерактивных программах в «Потешном дворе». В этом году развлекать публику будут гости из Опочки – «Забава Опочецкая». Завершатся гулянья праздничным концертом псковских коллективов и общей вечёркой с песнями, плясками и играми.

Место встречи – Двор Постникова (ул. Олега Кошевого, 2). Мероприятие платное. Купить билет можно на сайте музея-заповедника. Телефоны для записи и справок: (+7 8112) 29-22-60 и +7-911-358-08-16.

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