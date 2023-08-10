Итоги первого этапа конкурса на лучшее поселение подвели в Псковской области

17:58, 10 августа 2023, ПАИ

Заседание конкурсной комиссии по проведению областного конкурса «Лучшее поселение Псковской области» состоялось сегодня, 10 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках заседания представили итоги первого этапа конкурса и обсудили составленный график выездов в муниципальные образования для проведения второго этапа.

По итогам первого этапа в конкурсе примут участие 22 муниципальных образования.

В номинации «Самое здоровое поселение» – это городские поселения Печоры, Пушкиногорье, Струги Красные. Среди сельских поселений с численностью до 1,7 тысячи человек – Качановская, Краснопрудская и Чернёвская волости. Среди сельских поселений с численностью населения свыше 1,7 тысячи человек – Карамышевская и Пореченская волости.

В номинации «Красота, комфорт, порядок» будут участвовать городские поселения Гдов, Пушкиногорье, Пустошка. Среди сельских поселений с численностью до 1,7 тысячи человек – Выборская, Дубровенская, Линовская, Новоржевская и Полновская волости, а также среди сельских поселений с численностью населения свыше 1,7 тысячи человек – Новосельская, Переслегинская и Пореченская волости.

В номинации «Территория культуры» во второй этап конкурса прошли городские поселения Гдов и Опочка. Среди сельских поселений с численностью до 1,7 тысячи человек – Воронцовская, Выборская, Гультяевская, Дубровенская и Новоржевская волости, а также среди сельских поселений с численностью населения свыше 1,7 тысячи человек – Гавровская, Куньинская волости.