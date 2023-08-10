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Общество

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемую в хищении из магазина

Сотрудники отдела вневедомственной охраны «Псковский» управления Росгвардии по Псковской области задержали псковичку, подозреваемую в хищении из гипермаркета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

9 августа росгвардейцы выехали после срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин, расположенный на улице Труда. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что псковичка 1987 года рождения попытался похитить из торгового зала кондитерские изделия.

Заметив противоправные действия, работники магазина нажали тревожную кнопку. Росгвардейцы задержали гражданку и доставили её в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

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