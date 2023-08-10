22 педагога из Псковской области примут участие в Форуме классных руководителей
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Фото: Комитет по образованию Псковской области
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Фото: Комитет по образованию Псковской области
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Фото: Комитет по образованию Псковской области
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Фото: Комитет по образованию Псковской области
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Фото: Комитет по образованию Псковской области
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Фото: Комитет по образованию Псковской области
22 педагога из Псковской области примут участие в Форуме классных руководителей. Он пройдёт в Москве с 3 по 7 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.
В отборочных этапах участвовало 60 тысяч учителей со всей России. Только 3 тысячи педагогов отобраны для очного участия.
Важный для развития российского образования форум проводится при поддержке президента России, Минпросвещения РФ и АНО «Диалог Регионы». Мероприятие призвано повысить престиж профессии педагога.
Следите за онлайн-трансляцией форума по ссылке.
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