22 педагога из Псковской области примут участие в Форуме классных руководителей

19:02, 10 августа 2023, ПАИ



Фото: Комитет по образованию Псковской области



Фото: Комитет по образованию Псковской области



Фото: Комитет по образованию Псковской области



Фото: Комитет по образованию Псковской области



Фото: Комитет по образованию Псковской области



Фото: Комитет по образованию Псковской области











22 педагога из Псковской области примут участие в Форуме классных руководителей. Он пройдёт в Москве с 3 по 7 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

В отборочных этапах участвовало 60 тысяч учителей со всей России. Только 3 тысячи педагогов отобраны для очного участия.

Важный для развития российского образования форум проводится при поддержке президента России, Минпросвещения РФ и АНО «Диалог Регионы». Мероприятие призвано повысить престиж профессии педагога.

Следите за онлайн-трансляцией форума по ссылке.