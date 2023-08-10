В Пскове сотрудница банка осуждена за неправомерный доступ к компьютерной информации

00:02, 11 августа 2023, ПАИ

Псковским городским судом вынесен приговор в отношении гражданки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, совершённый лицом с использованием своего служебного положения). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Судом установлено, что подсудимая, сотрудница банка, из личного интереса, используя своё служебное положение, без реального обращения к ней клиента, без его ведома и согласия осуществила неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, принадлежащей банку, необоснованно открыв банковский счёт на имя клиента, в результате чего компьютерная информации была изменена.

Подсудимая вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Ей назначено наказание в виде 9 месяцев ограничения свободы.