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Общество

Работы по воссозданию интерьеров завершаются в церкви Николы Вратаря

В Корнилиевском приделе церкви Николы Вратаря завершаются работы по воссозданию интерьеров. Об этом сообщил телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Иконостас, многие иконы которого выполнены известным иконописцем архимандритом Зиноном, возвращён на место. Реставраторы подбирают колер для вновь настеленного пола.

Церковь построена зодчим Павлом Заболотным в Псково-Печерском монастыре в 1564 или в 1565 году, возможно одновременно со строительством крепостных стен вокруг монастыря. Надвратная церковь могла какое-то время служить главным входом в монастырь, Святыми вратами. Она носит имя Николы Вра́таря, или Николы Ратного (деревянное фигурное изображение Николы с мечом в руке, установленное при входе в храм, возвращено после работ по очистке от копоти на своё место).

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Работы по воссозданию интерьеров завершаются в церкви Николы Вратаря

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