Как избежать ошибок на миллион при покупке участков в Псковской области: путеводитель для будущих покупателей

14:12, 21 мая 2025, ПАИ

Значительный рост интереса к земельным ресурсам наблюдается в Псковской области, особенно в Псковском районе. Количество заявлений на покупку земельных участков каждый год вырастает почти на 30 %. В то же время некоторые покупатели сталкиваются с серьёзными трудностями из-за недостаточной осведомленности об особенностях выбора земельного участка и юридических аспектах.

Именно эту тему обсуждали в медиацентре ПАИ на круглом столе «Гарантированная застройка: выбирай участок правильно» с участием экспертов – гендиректора Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерины Ершовой, председателя комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Натальи Серебренниковой и главы Псковского района Натальи Фёдоровой.

О том, какой информацией необходимо обладать перед совершением сделки по земельному участку, какие типичные ошибки совершают покупатели при приобретении земельных участков, каким должен быть алгоритм правильного выбора земли, каковы перспективы строительства жилого дома и создания бизнеса в Псковском районе, а также какие существуют меры поддержки бизнеса в реализации крупных проектов – об этом читайте в специальном путеводителе «Псковской правды» по итогам круглого стола.