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Общество

Минобрнауки выделило ПсковГУ на капремонты более 67 миллионов рублей

Капитальный ремонт проведут в спортзале главного корпуса ПсковГУ и общежитии колледжа на улице Металлистов, 16. Работы выполнят на средства Минобрнауки РФ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: ПАИ

На ремонт выделено более 67 миллионов рублей. Проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности Дмитрий Матвеев сообщил, что работы начнут ориентировочно в конце июня.

В спортзале главного корпуса заменят коммуникации, укрепят фундамент, обновят кровлю и конструкции перехода между залом и учебным корпусом.

В общежитии отремонтируют комнаты, лестничные клетки и места общего пользования. Также частично заменят электропроводку. Работы по замене всех инженерных сетей в полном объёме в общежитии провели в прошлом году.

Ранее сообщалось, что команда ПсковГУ вошла в число победителей смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы. В рамках гранта планируется создать условия для популяризации занятий спортом и здорового образа жизни среди студентов.

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