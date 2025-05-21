Михаил Ведерников предложил разработать положение о создании совета председателей ТОС

14:37, 21 мая 2025, ПАИ

На встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 21 мая председатель одного из ТОС в Себежском районе Леонид Гончаров предложил каким-то образом объединить председателей ТОС на уровне округа или района, передаёт корреспондент ПАИ.

«В сентябре полноценно заработает новая система местного самоуправления. Будет одна большая организация, будут территориальные отделы, которые будут курировать работу. Для людей ничего не меняется, зато мы рассчитываем, что плечо от руководителя муниципалитета до жителей, до председателя ТОС будет намного короче», – отреагировал Михаил Ведерников.

Председатель ТОС «Семиречье» в Красногородском муниципальном округе Светлана Павлова отметила, что в их муниципалитете подобная практика (объединения председателей. – Прим. ред.) уже начинает складываться. «То есть у нас есть очень сильные ТОС, им есть чем поделиться. И у нас ежегодно проходят выездные семинары в нашем округе. И мы приезжаем к гостям, к председателям ТОС, к тем ТОС, которым есть чем поделиться. И у нас есть практика таких выездных семинаров, мы приезжаем в гости в это ТОС, мы общаемся, взаимодействуем, делимся опытом», – рассказала спикер.

В ответ Михаил Ведерников предложил разработать положение о создании совета председателей ТОС на муниципальном уровне и закрепить в администрациях ответственного человека.

Ранее о развитии территориального общественного самоуправления рассказала начальник управления муниципального развития Псковской области Елена Тимашова в программе «Оглавление».