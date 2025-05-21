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Общество

«Чутьё не подвело»: первые боровики нашли в Псковской области

Первые боровики находят в лесах Псковской области. Фотографиями улова поделилась любительница тихой охоты Анна Пшеницына в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

  • Апрельский улов боровичков
    Фото: Анна Пшеницына
  • Апрельский улов боровичков
    Фото: Анна Пшеницына
  • Апрельский улов боровичков
    Фото: Анна Пшеницына
  • Апрельский улов боровичков
    Фото: Анна Пшеницына
  • Апрельский улов боровичков
    Фото: Анна Пшеницына
  • Апрельский улов боровичков
    Фото: Анна Пшеницына

«Поехала погулять, проверить цветение ягод. Шансы огромные, лишь бы май не подвёл. И, конечно, не могла не проверить свои грибные грядки. Особенно после постов с первыми боровиками в более южных районах», – отметила она.

Анна Пшеницына заметила, что пока в регионе слишком холодно для них и боровики не любят такую погоду. «Но ноги сами понеслись в сторону заветной канавки. Моё чутьё меня не подвело, первые боровички найдены», – заключила она.

Ранее сообщалось, что в Псковской области также открыли сезон маслят, а в Новоржеве собирают сосновые шишки и сморчки. Кого-то начало сезона порадовало необычными находками, как, например, «бабушкины ушки» в лесу.

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