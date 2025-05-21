Итоговые экзамены для 9-классников стартовали в России

14:04, 21 мая 2025, ПАИ

Основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов стартовал в России сегодня, 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

В нынешнем году государственную итоговую аттестацию (ОГЭ) пройдут свыше 1,66 миллиона выпускников 9-х классов в 85 регионах России и образовательных организациях 57 стран. Для проведения экзаменов организуют более 12 тысяч пунктов.

Для получения аттестата об основном общем образовании необходимо успешно сдать два обязательных предмета – русский язык и математику, а также два предмета по выбору. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание (759 тысяч участников), география (736 тысяч), информатика (686 тысяч) и биология (455 тысяч).

Резервные дни для сдачи всех предметов запланированы с 26 июня по 2 июля.

Ранее сообщалось, как изменились предпочтения псковских выпускников при выборе предметов для сдачи ЕГЭ в 2020–2025 годах, а также как уберечь свою нервную систему и здоровье ребёнка во время подготовки к сдаче экзаменов.