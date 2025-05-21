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Общество

Разработать турмаршрут к часовне Никандра Псковского в Печорском районе поручил губернатор

Разработать турмаршрут к часовне Никандра Псковского у деревни Замогилье в Печорском районе поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время встречи с председателями ТОС 21 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Часовня Никандра Псковского. Фото из телеграм-канала «Псковская археология»

Председатель ТОС «Деревенька» в Печорском округе Таисия Валова, которая в течение нескольких лет с помощью проектов и полученных под них грантов занимается возрождением часовни и обустройством дороги к ней, рассказала, что в этом году ТОС получило ещё один грант в размере 493 тысяч рублей на организацию подхода к часовне.

«Мы бы хотели, чтобы к часовне появился туристический маршрут, ведь это знаковое место», – отметила Таисия Валова.

Михаил Ведерников поручил проработать этот вопрос своему заместителю Ольге Тимофеевой. «Нужно связаться с турагентствами, чтобы они включили посещение часовни в свои маршруты, и с епархией, чтобы владыка поддержал начинания», – добавил губернатор.

Ранее о развитии территориального общественного самоуправления рассказала начальник управления муниципального развития Псковской области Елена Тимашова в программе «Оглавление».

  • Соседи и друзья: развитие территориального общественного самоуправления в Псковской области
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Соседи и друзья: развитие территориального общественного самоуправления в Псковской области
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Соседи и друзья: развитие территориального общественного самоуправления в Псковской области
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Соседи и друзья: развитие территориального общественного самоуправления в Псковской области
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Соседи и друзья: развитие территориального общественного самоуправления в Псковской области
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Соседи и друзья: развитие территориального общественного самоуправления в Псковской области
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Соседи и друзья: развитие территориального общественного самоуправления в Псковской области
    Фото: Кирилл Гавриленко

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