Разработать турмаршрут к часовне Никандра Псковского в Печорском районе поручил губернатор

14:04, 21 мая 2025, ПАИ

Разработать турмаршрут к часовне Никандра Псковского у деревни Замогилье в Печорском районе поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время встречи с председателями ТОС 21 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Председатель ТОС «Деревенька» в Печорском округе Таисия Валова, которая в течение нескольких лет с помощью проектов и полученных под них грантов занимается возрождением часовни и обустройством дороги к ней, рассказала, что в этом году ТОС получило ещё один грант в размере 493 тысяч рублей на организацию подхода к часовне.

«Мы бы хотели, чтобы к часовне появился туристический маршрут, ведь это знаковое место», – отметила Таисия Валова.

Михаил Ведерников поручил проработать этот вопрос своему заместителю Ольге Тимофеевой. «Нужно связаться с турагентствами, чтобы они включили посещение часовни в свои маршруты, и с епархией, чтобы владыка поддержал начинания», – добавил губернатор.

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