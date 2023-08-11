Рождество святителя Николая Чудотворца отмечают православные 11 августа

07:04, 11 августа 2023, ПАИ

Православные христиане празднуют Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских сегодня, 11 августа. В народном календаре этот день называется Калинник. Об этом пишет портал сalend.ru.

На Руси Николай Чудотворец стал главным народным святым. Его называли Николой или Миколой. С его именем связано множество сказаний и литературных памятников.

Второе название праздника – Калинник – связано с мучеником Каллинником Киликийским, жившим в III–IV веках.

К этому времени августа созревает калина, и тогда её начинают добавлять как начинку в выпечку или же делают из плодов ягодный мёд. Калина обладает многими полезными свойствами. Например, её кору применяют при лечении болезней почек, печени, желудочно-кишечного тракта. В этот день запрещено ломать или рубить ветки калины.