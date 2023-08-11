Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Рождество святителя Николая Чудотворца отмечают православные 11 августа

Православные христиане празднуют Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских сегодня, 11 августа. В народном календаре этот день называется Калинник. Об этом пишет портал сalend.ru.

На Руси Николай Чудотворец стал главным народным святым. Его называли Николой или Миколой. С его именем связано множество сказаний и литературных памятников.

Второе название праздника – Калинник – связано с мучеником Каллинником Киликийским, жившим в III–IV веках. 

К этому времени августа созревает калина, и тогда её начинают добавлять как начинку в выпечку или же делают из плодов ягодный мёд. Калина обладает многими полезными свойствами. Например, её кору применяют при лечении болезней почек, печени, желудочно-кишечного тракта. В этот день запрещено ломать или рубить ветки калины.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 августа 2023

Капитальный ремонт завершается в Торошинском доме культуры Псковского района

11 августа 2023

Семинар по обучению наблюдателей прошёл в Усвятском районе

11 августа 2023

Пострадавшие из-за ЧС псковичи смогут приостановить выплаты по кредиту

11 августа 2023

Домик стрельца в Печорах готовят к реставрации

11 августа 2023

Спасатели разыскали пропавшего в лесу под Гдовом пожилого мужчину

11 августа 2023

Опубликована программа фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в Пскове

11 августа 2023

Более 800 млн рублей получила Псковская область на развитие дорог

11 августа 2023

Михаил Ведерников: Печорский район в полной мере познал горе и испытания военных лет


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...