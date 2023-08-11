Четверо артистов пополнили труппу Великолукского драмтеатра

07:58, 11 августа 2023, ПАИ

Четверо артистов пополнили труппу Великолукского драматического театра в новом творческом сезоне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Новый творческий сезон стартовал в Великолукском драматическом театре 8 августа. Директор театра Николай Андросович поздравил весь коллектив с началом театрального сезона, а также представил новых артистов. Ими стали Денис Рысин, Алексей Глебов, Ксения Максакова, Ксения Устьянцева.

О творческих планах рассказала художественный руководитель театра Анна Потапова. Уже сейчас начались репетиции спектакля по пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума», режиссёр – заслуженный артист РФ Павел Сергеев. Приступает к работе над постановкой сказки по произведениям Б. Рёрвика «Кафе «Птичий хвост» режиссёр Екатерина Кочнева, знакомая великолучанам по постановке «Чудо-свинка Марси Уотсон».

Уже в начале сентября на сцене ВДТ состоится открытие XXX Пушкинского театрального фестиваля, а 20 сентября в театр с ответным визитом приедет Новороссийский городской театр.