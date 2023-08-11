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Общество

Псковская область готовится к Международной выставке-форуму на ВДНХ

Работы по возведению временных павильонов для Международной выставки-форума «Россия», которая пройдёт по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, начались на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Свои экспозиции на мероприятии представят все субъекты Российской Федерации, в том числе Псковская область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ответственные исполнители со стороны Псковской области – фонд инвестиционного развития региона и комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

Как рассказала врио генерального директора фонда Юлия Белобородова, регион уже определился с концепцией застройки стенда, главная идея которой – аутентичность и узнаваемость Псковской области. Кроме того, идёт отбор местных товаропроизводителей, чья продукция будет представлена на площадке выставки-форума.

«Также параллельно осуществляется совместная работа над арт-объектом, который объединит 11 субъектов РФ Северо-Западного федерального округа. Отдельное внимание регионы-участники планируют уделить продвижению межрегионального туристического маршрута «Серебряное ожерелье России», – отметили в пресс-службе.

Среди павильонов ВДНХ, задействованных в Международной выставке форуме «Россия»: Центр «Космонавтика и авиация», Музей славянской письменности «Слово», Робостанция, Биологический музей имени К. А. Тимирязева, Центр современных биотехнологий Музей БИОТЕХ, Павильон «Россия – моя история», Музей кино, Павильон «Умный город», Центр национальных конных традиций, Дом культуры и другие.

В проведении выставки будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тыс. кв. метров.

Открытие Международной выставки-форума «Россия» состоится 4 ноября этого года, сообщает пресс-служба «Дирекции выставки достижений «Россия».

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