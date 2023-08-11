Псковский фитнес-клуб ищет администратора

10:17, 11 августа 2023, ПАИ

Псковский фитнес-клуб «С-фитнес» ищет администратора. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Для общительных, энергичных, готовых помогать людям девушек открыта вакансия администратора фитнес-клуба.

Коллектив в компании молодой и дружный.

График работы 2/1, а сам рабочий день составляет восемь часов. Обеспечено официальное трудоустройство.

Кроме того, отпуск выпадает на летние месяцы.

Также будет предоставлена возможность бесплатно посещать тренировки в клубе.

Записаться на собеседование можно по телефону: (8 8112) 55-77-75 или обратиться по адресу: Псков, улица Рокоссовского, 16.

Реклама. ООО «С-фитнес». ИНН 6027146791.