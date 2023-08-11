Псковский фитнес-клуб ищет администратора
Псковский фитнес-клуб «С-фитнес» ищет администратора. Об этом ПАИ сообщили в компании.
Для общительных, энергичных, готовых помогать людям девушек открыта вакансия администратора фитнес-клуба.
Коллектив в компании молодой и дружный.
График работы 2/1, а сам рабочий день составляет восемь часов. Обеспечено официальное трудоустройство.
Кроме того, отпуск выпадает на летние месяцы.
Также будет предоставлена возможность бесплатно посещать тренировки в клубе.
Записаться на собеседование можно по телефону: (8 8112) 55-77-75 или обратиться по адресу: Псков, улица Рокоссовского, 16.
Реклама. ООО «С-фитнес». ИНН 6027146791.
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