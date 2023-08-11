Псковичей приглашают на военную службу по контракту в новые субъекты РФ

10:11, 11 августа 2023, ПАИ

Псковичей приглашают на военную службу по контракту в новые субъекты Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы проводят отбор мужчин для прохождения службы в новых субъектах Российской Федерации в должностях сержантов и солдат с заключением краткосрочных контрактов на срок от одного года.

Денежное довольствие – от 207 000 рублей. «В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации», – отметили в ведомстве.

Пункт отбора на военную службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, 77. Подробности можно узнать по телефону (8 8112) 73-43-13, (8 8112) 22-09-13 (круглосуточно).