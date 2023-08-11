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Общество

Более 800 млн рублей получила Псковская область на развитие дорог

Более 800 млн рублей поступило в Псковскую область на развитие дорожной инфраструктуры по программе казначейских кредитов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Благодаря программе казначейских кредитов регионы уже сейчас получают опережающее финансирование на реализацию масштабных проектов. В 2023 году в 70 субъектов Российской Федерации будут направлены средства в объёме 120,5 млрд рублей. Это позволит ускоренными темпами проводить работы на ключевых объектах дорожной инфраструктуры», – отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Казначейские кредиты на опережающее финансирование крупных инфраструктурных проектов российские регионы могут получить, начиная с 2023 года. Средства могут быть направлены на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорожно-транспортных объектов.

Казначейский кредит на общую сумму более 800 млн рублей уже поступил в Псковскую область.

За счёт опережающего финансирования через механизм казначейских кредитов в этом году планируется завершить ремонт девяти километров участка автомобильной дороги Ямок – Кроксово – Первомайск в Гдовском районе. Объект возводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Ремонтируемый участок проходит через ряд населённых пунктов: Забельско, Заборовка, Горско-Рогово. Дорога обеспечивает транспортную доступность для местных жителей, здесь регулярно курсируют пассажирские автобусы, проходит школьный маршрут.

В Псковском районе благодаря программе казначейских кредитов ранее намеченных сроков в 2024 году планируется завершить и капремонт моста через реку Черёху на автомобильной дороге Быстроникольское – Черская. Мост расположен на дороге, которая связывает между собой три района области – Псковский, Порховский и Палкинский, а также через неё обеспечивается выезда на автомобильные дороги федерального значения Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь) и Р-56 (Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков). Также программа позволит приступить к ремонту важных дорожных объектов в Плюсском, Стругокрасненском, Усвятском и Невельском районах.

Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе приведут к нормативу свыше 265 километров региональной и местной дорожной сети.

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