До +24 градусов ожидается в Псковской области 12 августа

11:51, 11 августа 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода прогнозируется на территории Псковской области 12 августа. Местами ожидаются кратковременные дожди. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ожидается на территории Псковской области ночью от +10 до +15 градусов, а днём – от +19 до +24 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.