До +24 градусов ожидается в Псковской области 12 августа
Облачная с прояснениями погода прогнозируется на территории Псковской области 12 августа. Местами ожидаются кратковременные дожди. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ожидается на территории Псковской области ночью от +10 до +15 градусов, а днём – от +19 до +24 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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