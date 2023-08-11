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Происшествия

Вандалы разгромили десяток машин в микрорайоне Родина

Вандалы повредили десяток машин – разбили стёкла и порезали колёса в микрорайоне Родина. Об этом сообщается в группе «Микрорайон «Родина» – Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».

 

«Часть хулиганств попала на камеры видеонаблюдения. Надеемся, полиция быстро найдет их», – написали местные жители.  

Видео с камер видеонаблюдения в группе также опубликовал директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов. 

 

Ранее сообщалось, что вандал исписал краской стены подземного перехода в Великих Луках. 

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