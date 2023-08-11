Вандалы разгромили десяток машин в микрорайоне Родина

11:42, 11 августа 2023, ПАИ

Вандалы повредили десяток машин – разбили стёкла и порезали колёса в микрорайоне Родина. Об этом сообщается в группе «Микрорайон «Родина» – Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».

«Часть хулиганств попала на камеры видеонаблюдения. Надеемся, полиция быстро найдет их», – написали местные жители.

Видео с камер видеонаблюдения в группе также опубликовал директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

Ранее сообщалось, что вандал исписал краской стены подземного перехода в Великих Луках.