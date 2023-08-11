Поэтический фестиваль «Словенское поле» пройдёт в Изборске

13:34, 11 августа 2023, ПАИ

Поэтический фестиваль «Словенское поле» пройдёт в Нескучном садике в Изборске 19-20 августа. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

В эти дни у стен Изборской крепости прозвучат стихи известных поэтов и их преемников, пройдут поэтические и конкурсные чтения, также гостей ждут музыкальные выступления.

В рамках фестиваля пройдёт акция «Книга в подарок», в рамках которой поэты подарят свои книги воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района, а также библиотекам и школам Донбасса.

В 2023 году фестиваль организован в рамках литературно-просветительского проекта «Позывной – Россия!», получившего поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках фестиваля планируется провести также два конкурса – традиционный конкурс исторической поэзии «Словенское поле» и тематический конкурс «Над рекой Великой белый кремль…», посвящённый 1120-летию Пскова.

Организаторами фестиваля стали Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».