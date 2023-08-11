Поэтический фестиваль «Словенское поле» пройдёт в Изборске
Поэтический фестиваль «Словенское поле» пройдёт в Нескучном садике в Изборске 19-20 августа. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.
В эти дни у стен Изборской крепости прозвучат стихи известных поэтов и их преемников, пройдут поэтические и конкурсные чтения, также гостей ждут музыкальные выступления.
В рамках фестиваля пройдёт акция «Книга в подарок», в рамках которой поэты подарят свои книги воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района, а также библиотекам и школам Донбасса.
В 2023 году фестиваль организован в рамках литературно-просветительского проекта «Позывной – Россия!», получившего поддержку Президентского фонда культурных инициатив.
В рамках фестиваля планируется провести также два конкурса – традиционный конкурс исторической поэзии «Словенское поле» и тематический конкурс «Над рекой Великой белый кремль…», посвящённый 1120-летию Пскова.
Организаторами фестиваля стали Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».
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