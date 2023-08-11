«В поисках Третьего Рима»: студенты вузов разбирались на Псковщине в теории Филофея

23:24, 11 августа 2023, ПАИ

Студенты Псковского государственного университета, Томского и Южного федерального университетов, а также Республиканского института высшей школы города Минска приняли участие в летней гуманитарной школе «В поисках Третьего Рима: пять веков русской метафизики власти». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Школа была организована тремя подразделениями Южного федерального университета – Академией архитектуры и искусств, Институтом истории и международных отношений и Институтом филологии, журналистики и межкультурной коммуникации.

В 2023 году исполняется 500 лет с момента написания старцем псковского Елеазарова монастыря Филофеем послания, в котором была впервые сформулирована теория «Москва – Третий Рим».

Цель летней школы состояла в том, чтобы вовлечь студентов, принадлежащих к разным гуманитарным сферам, в диалог с ведущими учёными, изучающими различные аспекты русской средневековой культуры и её рецепции в Новое и Новейшее время, готовыми поделиться своим видением места идеи «Третьего Рима» в истории и современности.

Соорганизатором школы выступил Псковский государственный университет, принявший участников мероприятия в третий день школы.

Руководитель школы, заведующий кафедрой отечественной истории Средних веков и Нового времени ИИМО ЮФУ, кандидат исторических наук Андрей Кореневский отметил, что значимость таких образовательных программ при университетах была понятна ещё в 1990-е годы.

«Университет не имеет права ограничивать талантливых студентов, которые завтра будут формировать элиту общества. К сожалению, наше высшее образование наиболее лояльно к троечникам. Такая школа компенсирует недостаток внимания сильным студентам. Это интенсив заточен на какую-то проблему, но через неё позволяет рассмотреть широкий круг проблем и таким образом мотивировать студентов самообразовываться», – рассказал он.

На протяжении недели студентам предстояло разобраться в том, какое влияние теория «Москва – Третий Рим» оставила после себя.

Программа обучения была довольно интенсивной. За это время студенты прослушали 22 лекции, 11 семинаров и посетили четыре выездные экскурсии. Лекторами школы выступили ведущие исследователи истории русского Средневековья, теории и истории литературы, практикующие реставраторы и архитекторы.

Несмотря на то что большую часть времени студенты провели в учебных классах, они также успели создать свои работы. Всего в школе было три проектных направления: медийное, историческое и архитектурное.

Задача первой группы состояла в том, чтобы продумать брендбук Спасо-Елеазаровского монастыря, а также карту местности Елеазарово. Историческому кейсу предстояло создать прототип сайта, на котором можно было бы найти всю информацию о концепции «Третий Рим». Архитектурная группа в сопровождении Союза реставраторов России разработала реставрационные проекты монастыря.

Как рассказала настоятельница Спасо-Елеазаровского монастыря Мария (Корх), образовательная программа была разработана ещё в прошлом году. По мнению матушки, школа многое сделала для развития монастыря. Игуменья надеется, что следующим летом новую гуманитарную школу на базе Спасо-Елеазаровского монастыря можно будет провести с большим размахом.