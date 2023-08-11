Псковичам рассказали, как проще зарегистрироваться в качестве ИП

13:26, 11 августа 2023, ПАИ

ФНС России обновила мобильное приложение «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» для платформ IOS и Android (далее – мобильное приложение ЛК ИП). Теперь в данном сервисе стала доступна функция государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Для использования данной функции пользователю следует установить приложение на свой мобильный телефон, перейти по кнопке «Зарегистрировать ИП», размещённой в нижней части экрана первой страницы приложения и следовать инструкции.

Затем пользователь будет проинформирован о сроках посещения регистрирующего органа для завершения процесса регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

При посещении регистрирующего органа пользователю приложения необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации и подписать документы, подготовленные регистрирующим органом на основе информации, переданной пользователем при использовании приложения.

«После подписания документов пользователю выдаются расписка в получении документов и регистрационная карта, содержащая логин и пароль доступа к ЛК ИП, – рассказала начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Марина Коченова. – При этом пользователь информируется о направлении документов, подтверждающих государственную регистрацию, на адрес электронной почты, указанный при использовании мобильного приложения».

Отметим, государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя при использовании мобильного приложения ЛК ИП будет обеспечена в течение одного часа после выдачи регистрирующим органом расписки в получении документов.