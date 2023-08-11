Реставрацию храма Космы и Дамиана в Пскове планируют начать в 2024 году

13:55, 11 августа 2023, ПАИ

Храм святых Космы и Дамиана (с Гремячей горы) в Пскове включили в перечень памятников для проведения реставрации. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

3 августа прошло заседание общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области под председательством Натальи Савицкой. На нём обсудили вопросы о противоаварийных работах на Гремячей башне и прилегающей территории, в том числе – храме святых Космы и Дамиана (с Гремячей горы).

«Готова проектная документация работ по реставрации храма Космы и Дамиана (с Гремячей горы) с учётом замечаний научно-методического совета», – сообщил представитель подрядчика – архитектор ООО «Промжилстрой» Дмитрий Макаров.

Он пояснил, что изначально храм проектировался с колокольней, но из-за недостатка финансирования проектировщиков попросили сделать вариант без колокольни. «Оба варианта выполнены», – подчеркнул он.

Теперь проект реставрации храма представят на экспертизу. Его реализация может начаться уже в 2024 году силами АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».