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Общество

Дети попросили Бориса Елкина помочь в приобретении батута для лагеря «Радуга»

Глава Пскова Борис Елкин посетил лагерь «Радуга», расположенный в селе Ямм Гдовского района. Дети попросили главу города помочь приобрести учреждению батут. Об этом Борис Елкин написал в своём телеграм-канале. 

Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

«По традиции лето здесь проводят спортсмены. Благодаря тренерам, вожатым и воспитателям скучать детям некогда. Тренировки, танцы, совместные праздники – активностей хватает. Многие в лагере не первый раз и готовы приезжать снова и снова», – отметил глава города. 

  • Глава Пскова Борис Елкин посетил лагерь «Радуга»
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Глава Пскова Борис Елкин посетил лагерь «Радуга»
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Глава Пскова Борис Елкин посетил лагерь «Радуга»
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Глава Пскова Борис Елкин посетил лагерь «Радуга»
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Глава Пскова Борис Елкин посетил лагерь «Радуга»
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

Борис Елкин также подчеркнул, что с удовольствием пообщался с детьми и наставниками. «Ребята попросили привезти им спортивный батут. Постараемся помочь. На прощание пожелал им отлично отдохнуть перед новым учебным годом», –  заключил Борис Елкин. 

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