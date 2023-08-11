Дети попросили Бориса Елкина помочь в приобретении батута для лагеря «Радуга»
Глава Пскова Борис Елкин посетил лагерь «Радуга», расположенный в селе Ямм Гдовского района. Дети попросили главу города помочь приобрести учреждению батут. Об этом Борис Елкин написал в своём телеграм-канале.
«По традиции лето здесь проводят спортсмены. Благодаря тренерам, вожатым и воспитателям скучать детям некогда. Тренировки, танцы, совместные праздники – активностей хватает. Многие в лагере не первый раз и готовы приезжать снова и снова», – отметил глава города.
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
Борис Елкин также подчеркнул, что с удовольствием пообщался с детьми и наставниками. «Ребята попросили привезти им спортивный батут. Постараемся помочь. На прощание пожелал им отлично отдохнуть перед новым учебным годом», – заключил Борис Елкин.
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