Дети попросили Бориса Елкина помочь в приобретении батута для лагеря «Радуга»

15:09, 11 августа 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин посетил лагерь «Радуга», расположенный в селе Ямм Гдовского района. Дети попросили главу города помочь приобрести учреждению батут. Об этом Борис Елкин написал в своём телеграм-канале.

«По традиции лето здесь проводят спортсмены. Благодаря тренерам, вожатым и воспитателям скучать детям некогда. Тренировки, танцы, совместные праздники – активностей хватает. Многие в лагере не первый раз и готовы приезжать снова и снова», – отметил глава города.



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина









Борис Елкин также подчеркнул, что с удовольствием пообщался с детьми и наставниками. «Ребята попросили привезти им спортивный батут. Постараемся помочь. На прощание пожелал им отлично отдохнуть перед новым учебным годом», – заключил Борис Елкин.