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Общество

Сбер запустил в Псковской области пилотный проект по оформлению ипотеки без отчёта об оценке квартиры

Сбер анонсировал возможность сэкономить клиенту на ипотеке. Теперь получить ипотечный кредит можно без отчёта об оценке квартиры на вторичном рынке, сообщили ПАИ в пресс-службе финансовой организации.

Фото: ПАИ

«Мы стремимся сделать ипотечный процесс ещё более простым и быстрым, поэтому уже предпринимали несколько шагов по отмене отчёта об оценке, однако сейчас мы усовершенствовали систему в части удобства для клиента и оформления закладных. Благодаря внедрению технологии искусственного интеллекта, который за несколько секунд анализирует стоимость недвижимости, клиент сократит время на сбор документов и быстрее выйдет на сделку, а также сэкономит от 5 до 12 тысяч рублей на подготовку отчёта об оценке», – отметил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Пилотный проект по отмене отчёта об оценке в ипотечном процессе действует в Псковской, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской и Калининградской областях, а также в Карелии и Коми.

После успешного пилотирования программа будет масштабирована на всю Россию. В рамках проекта есть ограничения по объектам недвижимости, подробности – в чате с ипотечным менеджером на сайте или в приложении «Домклик».

Оформить ипотеку без отчёта об оценке можно онлайн на «Домклик».

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