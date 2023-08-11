Сбер запустил в Псковской области пилотный проект по оформлению ипотеки без отчёта об оценке квартиры

14:56, 11 августа 2023, ПАИ

Сбер анонсировал возможность сэкономить клиенту на ипотеке. Теперь получить ипотечный кредит можно без отчёта об оценке квартиры на вторичном рынке, сообщили ПАИ в пресс-службе финансовой организации.

«Мы стремимся сделать ипотечный процесс ещё более простым и быстрым, поэтому уже предпринимали несколько шагов по отмене отчёта об оценке, однако сейчас мы усовершенствовали систему в части удобства для клиента и оформления закладных. Благодаря внедрению технологии искусственного интеллекта, который за несколько секунд анализирует стоимость недвижимости, клиент сократит время на сбор документов и быстрее выйдет на сделку, а также сэкономит от 5 до 12 тысяч рублей на подготовку отчёта об оценке», – отметил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Пилотный проект по отмене отчёта об оценке в ипотечном процессе действует в Псковской, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской и Калининградской областях, а также в Карелии и Коми.

После успешного пилотирования программа будет масштабирована на всю Россию. В рамках проекта есть ограничения по объектам недвижимости, подробности – в чате с ипотечным менеджером на сайте или в приложении «Домклик».

Оформить ипотеку без отчёта об оценке можно онлайн на «Домклик».