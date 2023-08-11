Акция «Зарядка со стражем правопорядка» состоялась в Новосокольниках

16:15, 11 августа 2023, ПАИ

Акция «Зарядка со стражем правопорядка» прошла в детско-юношеской спортивной школе Новосокольников сегодня, 11 августа. Мероприятие было приурочено ко Дню физкультурника, сообщает газета «Новосокольнический край».

​

Для ребят из детского сада зарядку провели старший участковый уполномоченный, старший лейтенант полиции Павел Гуков, а также член общественного совета при МО МВД России «Новосокольнический» Дарья Баборыгина.

Тренеры ДЮСШ провели зарядку и спортивные состязания: прыжки в длину, метание мяча, челночный бег. На каждом этапе испытаний результаты фиксировали волонтёры центра добровольчества.