Акция «Зарядка со стражем правопорядка» состоялась в Новосокольниках
Акция «Зарядка со стражем правопорядка» прошла в детско-юношеской спортивной школе Новосокольников сегодня, 11 августа. Мероприятие было приурочено ко Дню физкультурника, сообщает газета «Новосокольнический край».
Для ребят из детского сада зарядку провели старший участковый уполномоченный, старший лейтенант полиции Павел Гуков, а также член общественного совета при МО МВД России «Новосокольнический» Дарья Баборыгина.
Тренеры ДЮСШ провели зарядку и спортивные состязания: прыжки в длину, метание мяча, челночный бег. На каждом этапе испытаний результаты фиксировали волонтёры центра добровольчества.
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