Почти год колонии получил пскович за кражу строительных инструментов

16:06, 11 августа 2023, ПАИ

Жителя Псковского района осудили за кражу циркулярной пилы и электрического рубанка. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

15 декабря 2022 года мужчина похитил с чужого земельного участка в деревне Соево Псковского района циркулярную пилу и электрический рубанок. Похищенными инструментами пскович распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Псковский районный суд назначил мужчине, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража), наказание в виде 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.