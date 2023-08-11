Фасады многоквартирных домов отремонтировали в Локне после вмешательства прокуратуры

16:36, 11 августа 2023, ПАИ

Фасады двух многоквартирных домов отремонтировали в Локне после вмешательства прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Локнянского района провела проверку исполнения жилищного законодательства в деятельности МУП «Локнянское ЖКХ». В ходе проверки установили, что фасады двух многоквартирных домов посёлка имеют многочисленные повреждения и требуют ремонта.

Требования прокурора об устранении нарушений закона были полностью удовлетворены в суде.

В настоящее время фасады многоквартирных домов отремонтированы силами управляющей компании.