Фасады многоквартирных домов отремонтировали в Локне после вмешательства прокуратуры
Фасады двух многоквартирных домов отремонтировали в Локне после вмешательства прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Прокуратура Локнянского района провела проверку исполнения жилищного законодательства в деятельности МУП «Локнянское ЖКХ». В ходе проверки установили, что фасады двух многоквартирных домов посёлка имеют многочисленные повреждения и требуют ремонта.
Требования прокурора об устранении нарушений закона были полностью удовлетворены в суде.
В настоящее время фасады многоквартирных домов отремонтированы силами управляющей компании.
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