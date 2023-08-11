Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фасады многоквартирных домов отремонтировали в Локне после вмешательства прокуратуры

Фасады двух многоквартирных домов отремонтировали в Локне после вмешательства прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Локнянского района провела проверку исполнения жилищного законодательства в деятельности МУП «Локнянское ЖКХ». В ходе проверки установили, что фасады двух многоквартирных домов посёлка имеют многочисленные повреждения и требуют ремонта.

Требования прокурора об устранении нарушений закона были полностью удовлетворены в суде.

В настоящее время фасады многоквартирных домов отремонтированы силами управляющей компании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 августа 2023

ФОТОФАКТ. Настенный рисунок реставрируют в Печорах

11 августа 2023

Псковичей приглашают на бесплатную экскурсию по археологическому депозитарию

11 августа 2023

Григорий Стороненков поздравил псковских реставраторов с наступающим Днём строителя

11 августа 2023

Акция «Зарядка со стражем правопорядка» состоялась в Новосокольниках

11 августа 2023

Новые скамейки и урны установили на острове имени Залита

11 августа 2023

Круглый стол «Псков – Минск: в 50 минутах друг от друга» проходит в медиацентре ПАИ

11 августа 2023

Снятый в Гдовском районе фильм «Отцы» победил на фестивале российского кино «Выборг-2023»

11 августа 2023

Партию тюльпанов уничтожат в Псковской области из-за опасного вредителя


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...