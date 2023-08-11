«Летний институт» познакомит молодых учёных из стран СНГ с известными российскими филологами

17:11, 11 августа 2023, ПАИ

Молодые преподаватели и учёные из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана познакомятся с известными российскими филологами и исследователями коммуникационных технологий в рамках проекта «Летний институт», который пройдёт на базе ПсковГУ с 14 по 27 августа. Мероприятие учредили по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Партнёрами псковского вуза выступят ещё три российских университета: Российский государственный гуманитарный университет, Нижегородский государственный лингвистический университет, Московский государственный лингвистический университет.

Кроме того, в рамках проекта состоятся исследовательские стажировки участников на площадках ведущих вузов России. В их числе Высшая школа экономики, Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Институт русской литературы РАН.

Участниками проекта станут 25 молодых филологов и лингвистов. Они пройдут повышение квалификации по программе «Русский язык и литература в зеркале национальной культуры». Отмечается, что программу специально разработали ведущие учёные ПсковГУ.

Спикеры

Основными спикерами по программе станут учёные ПсковГУ. В частности, занятия по модулю «Отражения культурных ценностей в русской литературе, специфика работы с литературными текстами в иноязычной аудитории» проведут профессора кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Аида Разумовская и Илона Мотеюнайте.

В рамках изучения темы «Лингвокультурологическое описание русского языка» с участниками проекта встретятся профессора Татьяна Никитина и Елена Рогалева. Декан филологического факультета Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Анастасия Соломонова выступит в роли организатора мастер-классов и исследовательской стажировки по данной теме.

Спикерами модуля «Роль коммуникационных процессов в глобальном и академическом контексте» станут профессор Людмила Капитанова и доцент кафедры европейских языков и культур Галина Маслова. Организатором мастер-классов и исследовательской стажировки в рамках этой темы выступит заведующий кафедрой коммуникационных технологий и связей с общественностью Санкт-Петербургского государственного экономического университета, тренер-эксперт ООН по PR Алексей Кривоносов.

Занятия по модулю «Вопросы преподавания русского языка как иностранного» проведут заведующий кафедрой филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Светлана Лукьянова и декан факультета русской филологии и иностранных языков Наталья Молчанова.

Организаторами мастер-классов и исследовательской стажировки на тему «Русский язык и литература в зеркале национальной культуры» станут ведущий научный сотрудник отдела новейшей литературы ИРЛИ РАН (Пушкинский дом) Татьяна Игошева, а также преподаватели факультета гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики» Ольга Культепина и Мария Ольшевская.

Перспективы

26 августа в рамках проекта состоится итоговая аттестация участников по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Русский язык и литература в зеркале национальной культуры».

Для участников «Летнего института» запланированы экскурсии в Изборск, Пушкинский заповедник, Псково-Печерский монастырь, Москву и Санкт-Петербург. Молодые учёные и преподаватели также посетят Мирожский монастырь, Поганкины палаты, Псковский драматический театр имени А. С. Пушкина, спортивно-развлекательный центр «Простория» и Псковскую областную филармонию.

Кроме того, организаторы проекта разработали программу постсопровождения участников проекта. Так, запланировано написание совместного учебно-методического пособия и серии научных статей по направлениям «Русский язык» и «Русская литература».