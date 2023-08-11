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Происшествия

Житель Невеля предстанет перед судом за убийство знакомого

Житель Невеля предстанет перед судом за убийство знакомого. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СУ России по Псковской области

По версии следствия, 30 сентября 2022 года 31-летний местный житель находился в компании своих знакомых в деревне Щербино Невельского района. Во время ссоры с одним из них мужчина дважды ударил собеседника локтем в голову. С черепно-мозговой травмой тот был госпитализирован, однако спустя пять дней скончался.

На данный момент расследование уголовного дела завершено. В ходе него следователи установили свидетелей произошедшего конфликта и обстоятельства совершенного преступления. Предполагаемый злоумышленник на допросе в качестве обвиняемого полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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