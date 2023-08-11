Приёмка образовательных учреждений проходит в Великолукском районе
Образовательные учреждения Великолукского района готовятся к новому учебному году. Об этом сообщает муниципальная газета «Наш путь».
В Великолукском районе проходит приёмка школ, детских садов и других образовательных учреждений к 1 сентября. Так, сегодня, 11 августа, приёмная комиссия посетила Переслегинскую гимназию, детский сад «Росинка» (филиалы в деревнях Переслегино и Майкино), Ивановскую и Русановскую школы, детский сад «Малышок».
Представители районного управления образования, а также правоохранительных органов и Росгвардии осмотрели классные и внеклассные помещения, пищеблоки, проверили системы безопасности.
В ходе проверки нарушений выявлено не было. Мероприятия по приёму образовательных учреждений в настоящее время продолжаются.
С какого возраста нужно заботиться о красоте кожи лица, рассказала псковский врач-косметолог
О возможностях софта для строительного проектирования рассказал на «Истоках» студент ПсковГУ