Приёмка образовательных учреждений проходит в Великолукском районе

18:25, 11 августа 2023, ПАИ

Образовательные учреждения Великолукского района готовятся к новому учебному году. Об этом сообщает муниципальная газета «Наш путь».

В Великолукском районе проходит приёмка школ, детских садов и других образовательных учреждений к 1 сентября. Так, сегодня, 11 августа, приёмная комиссия посетила Переслегинскую гимназию, детский сад «Росинка» (филиалы в деревнях Переслегино и Майкино), Ивановскую и Русановскую школы, детский сад «Малышок».

Представители районного управления образования, а также правоохранительных органов и Росгвардии осмотрели классные и внеклассные помещения, пищеблоки, проверили системы безопасности.

В ходе проверки нарушений выявлено не было. Мероприятия по приёму образовательных учреждений в настоящее время продолжаются.