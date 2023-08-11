Спарринги между бойцами Псковской области и Санкт-Петербурга прошли в Пыталово

18:21, 11 августа 2023, ПАИ

Спарринги между бойцами Пыталово, Новоржева и Санкт-Петербурга прошли в клубе смешанных единоборств «Змей Горыныч». Об этом ПАИ сообщила районная газета «Наша жизнь».

Стоит отметить, что спарринги не ставят перед собой цель выявить сильнейшего. Они проходят, в первую очередь, для перенятия опыта и отработки техники. По этой причине тренеры попросили своих подопечных не выцеливать слабые стороны соперника и не отрабатывать лишь одну комбинацию, а использовать различные элементы.

Спортсменов поделили на пары с учётом их возраста и весовой категории.

Бои проходили по правилам тайского бокса. Один поединок состоял из двух раундов по две минуты. По словам тренеров, этого времени достаточно, чтобы показать множество плотных и техничных приёмов.