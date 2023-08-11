Более 20 километров сетей газоснабжения построили в Пскове

17:49, 11 августа 2023, ПАИ

В рамках программы догазификации в Пскове продолжается работа по подключению индивидуальных жилых домов к природному газу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

В июле строительство газовых сетей осуществлялось по улицам Яна Райниса, Шереметева, Правды, Никитченко, Рубежной, Загородному переулку, Пограничному проезду, в микрорайоне Кресты.

В администрации отметили, что в городе уже построено 22,3 километра сетей газоснабжения, из них в июле – более 1,4 километра. Пуск газа осуществлён в 63 домовладениях, из них за последний месяц – в восьми.

Напомним, что в Псковской области льготные категории граждан могут получить субсидию на догазификацию в размере 100 тысяч рублей. В Пскове с 1 января 2022 года поддержкой воспользовались 26 граждан. За получением выплаты псковичи могут обратиться в территориальный отдел Пскова комитета по социальной защите Псковской области.

С полным перечнем категорий льготников и списком необходимых документов можно ознакомиться здесь.