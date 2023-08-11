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Общество

Горячую линию на тему детских товаров запустят в Псковской области

Горячая линия по вопросам качества и безопасности школьных принадлежностей и детских товаров будет работать в Псковской области с 14 по 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Для консультаций по заявленной теме можно будет обращаться в период проведения горячей линии с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (кроме субботы и воскресенья).

Жители Пскова, Псковского, Гдовского, Струго-Красненского, Плюсского, Порховского и Дновского районов могут обратиться на горячую линию по телефонам (8 8112) 62-24-77, 62-16-63, а жители Великих Лук, Великолукского, Бежаницкого, Куньинского, Локнянского, Новосокольнического и Усвятского районов – по телефонам (8 811-53) 7-70-96, 3-72-01.

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