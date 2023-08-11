Подведены итоги зонального этапа соревнований «Кожаный мяч» в Новосокольниках

18:37, 11 августа 2023, ПАИ

Подведены итоги зонального этапа соревнований «Кожаный мяч» в Новосокольниках среди мальчиков 2012-2013 года рождения, который проходил в Новосокольниках сегодня. Об этом пишет газета «Призыв» Себежского района.

В зональном этапе приняли участие команды из Невеля, Опочки, Пустошки, Новосокольников и Себежа. В первой игре себежане уступили «Невелю» со счётом 1:0, но затем смогли провести серию из трёх побед подряд. Самым крупным успехом стала победа над командой Пустошки со счётом 8:0. Результат выступлений позволил «Себежу» занять второе место в турнире.

Невельские футболисты, которые обыграли «Себеж» в первом туре, заняли первое место на соревнованиях.

В результате себежские и невельские спортсмены получили право выступить на финальных соревнованиях «Кожаный мяч», которые пройдут в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 3 сентября.