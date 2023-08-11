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Есть ли разница между люксовой косметикой и предложениями массмаркета, рассказала косметолог

Есть ли разница между люксовой косметикой и предлагаемыми массмаркетом средствами для ухода за кожей, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Регина Корнилова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Конечно, когда мы имеем дело с проблемной кожей, когда к нам приходят пациенты и у них уже заведомо либо реактивная кожа, либо чувствительная, либо кожа с высыпаниями, либо кожа после аллергии, то мы, конечно, рекомендуем, лечебную косметику, которая продаётся в аптеке», – объяснила она.

Врач заметила, что лечебная косметика высокого уровня производится на заводах и соответствует определенному ГОСТу. Также в неё добавлены специальные вещества, которые обладают лечебным действием, и они имеют градацию в зависимости от типа кожи – жирной, комбинированной, чувствительной, реактивной или обезвоженной.

По словам косметолога, если в составе люксовой косметики заявлены гиалуроновая кислота и термальная вода, то они там есть. Однако если в составе косметики массмаркета заявлена гиалуроновая кислота, то её там может и не быть, потому что это химическое вещество, которое должно быть сертифицировано, уточнила Регина Корнилова.

Эксперт также отметила, что кожа может испытывать стресс, на неё влияют недосып, неправильный уход, голодание, усталость.

«Себя надо любить в любом состоянии. Когда ты себя увидела и тебе что-то не нравится, не надо раздражаться, а нужно понимать, куда побежать и что можно сделать. Можно сходить к косметологу, к дерматологу, к гастроэнтерологу, можно сходить на фитнес, в бассейн – в комплексе работать над собой. Через две недели без таблеток, без специальных препаратов мы начинаем понимать, что организм входит в работу и органы работают правильно», – заметила врач.

При уходе за всем телом можно использовать детское мыло без отдушек. Также на первый план выходят гель-масла, которые продаются в аптеке. «Лучше использовать одно средство, чтобы не было конфликта», – заключила врач.

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