Торги на строительство смотровой площадки в Пскове объявят на следующей неделе

19:10, 11 августа 2023, ПАИ

Выполнение мероприятий по внедрению туристского кода в центре Пскова обсудили 11 августа на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работа ведётся при поддержке Правительства Российской Федерации. На реализацию проекта создания туристского кода центра Пскова из федерального бюджета направлено 130 млн рублей. Обновление исторической части города идёт по региональному проекту «Развитие туристической инфраструктуры (Псковская область)» в рамках мероприятия «Поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города».

Особое внимание на заседании губернатор уделил заключению муниципальных контрактов, а также срокам их исполнения. Михаил Ведерников обратил внимание, что до сих пор не в полном объёме представлен план-график заключения всех муниципальных контрактов и исполнения запланированных мероприятий. «У нас нет понимания по 106 млн рублей. Сумма серьёзная, если мы не будем внимательно с ней работать, то существует риск потерять средства. Регион уйдёт из «зелёной» зоны, нам будет сложно реализовывать и другие проекты», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В свою очередь глава города Пскова Борис Елкин заверил, что буквально за последние дни ситуация с реализацией проекта внедрения туркода улучшилась, и доложил об уже заключённых контрактах. Так, в сентябре в центре Пскова будут установлены дизайнерские люки, смонтированы стационарные бинокли, готовятся к реновации информационные знаки, сейчас ремонтируются стенды, после чего на них будет размещена обновлённая информация. Кроме того, заключены контракты на поставку сценического комплекса, замену вывесок, нанесение граффити на фасады в местах экскурсионного показа, приобретение двух фотозон и установку на основных пешеходных турмаршрутах арт-объектов – десяти маленьких тематических скульптур бронзовых барсиков – символов города.

Борис Елкин также рассказал, что один из наиболее крупных объектов – строительство смотровой площадки на улице Шуйского с видом на Мирожский монастырь. «Проектная документация готова, на следующей неделе объявим торги. Предварительные работы на площадке уже проведены», – заметил глава города.

Серьёзное обновление ждёт и пешеходную улицу Пушкина, где планируется установить новые торговые домики, иллюминацию, электрические заправки и др. Один из наиболее острых вопросов – требуется серьёзное увеличение мощности электроснабжения. «Мы в ежедневном режиме встречаемся со специалистами, проект усиливаем, максимально ускоряемся», – заверил Борис Елкин и добавил, что на сэкономленные в ходе заключения контрактов средства будет приобретено сценическое оборудование.

В ходе обсуждения проекта Михаил Ведерников задал уточняющие вопросы об отдельных мероприятиях, а также поручил до 15 августа конкретизировать план-график выполнения работ и до конца августа заключить максимальное количество оставшихся муниципальных контрактов.