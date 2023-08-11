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Общество

Торошинская школа Псковского района практически готова к приёму учеников

Торошинская средняя общеобразовательная школа Псковского района практически готова к приёмке. В этом году в образовательное учреждение пойдёт 90 учеников. Об этом сообщила глава района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

«Благоустройство территории выполнено совместными усилиями родителей, учеников и педагогического коллектива. В здании сделан необходимый косметический ремонт, в начальной школе заменены полы в одном из классов.

Ремонт спортивного зала немного затянулся по срокам: подрядчик только приступил к переделке полов, тогда как собирался это сделать значительно раньше. У администрации школы ситуация на постоянном контроле. Надеемся, что в кратчайшие сроки все работы будут завершены и к первому сентября уже будут активно проводиться занятия», – говорится в сообщении.

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