Торошинская школа Псковского района практически готова к приёму учеников

20:10, 11 августа 2023, ПАИ

Торошинская средняя общеобразовательная школа Псковского района практически готова к приёмке. В этом году в образовательное учреждение пойдёт 90 учеников. Об этом сообщила глава района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство территории выполнено совместными усилиями родителей, учеников и педагогического коллектива. В здании сделан необходимый косметический ремонт, в начальной школе заменены полы в одном из классов.

Ремонт спортивного зала немного затянулся по срокам: подрядчик только приступил к переделке полов, тогда как собирался это сделать значительно раньше. У администрации школы ситуация на постоянном контроле. Надеемся, что в кратчайшие сроки все работы будут завершены и к первому сентября уже будут активно проводиться занятия», – говорится в сообщении.