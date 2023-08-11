Подросток госпитализирован в результате ДТП на границе Псковского и Печорского районов
Столкновение автомобилей Peugeot и Kia Rio произошло на границе Псковского и Печорского районов. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В ДТП пострадал подросток. Его госпитализировали в медицинское учреждение.
По словам водителей, обгоняющая фура окатила их автомобили водой, в результате чего они потеряли управление.
На месте работают бригада медицины катастроф, пожарная охрана и сотрудники ГИБДД.
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11 августа 2023
Подросток госпитализирован в результате ДТП на границе Псковского и Печорского районов