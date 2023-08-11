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Общество

Ремонт детского сада «Берёзка» в Острове планируют завершить к 1 ноября

Капитальный ремонт детского сада «Берёзка» в Острове продвигается хорошими темпами. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

Обновление здания детского сада стало возможным благодаря участию района в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». На объекте работает подрядная организация «Азимут».

«В рамках капитального ремонта выполняются работы по ремонту фасада, замене кровли, всех инженерных сетей, внутренней отделке всех помещений. Уже выполнена перепланировка зоны приготовления пищи с выделением отдельных цехов. В рамках экономии от конкурсных процедур удалось заказать кухонное оборудование: плиты, вытяжки.

К 1 ноября работы, на которые выделено почти 26 млн рублей, должны быть завершены», – говорится в сообщении.

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